Didier Drogba’dan Galatasaray itirafı

Bir dönem Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü yıldız Didier Drogba, sarı-kırmızılı takımı unutamadığını söyledi

TRT Radyo Haber’e açıklamalarda bulunan Drogba, “Bir gün yeniden Galatasaray’a dönme şansın var mı?” sorusuna, “Benim için çok büyük mutluluk olur. Galatasaray’ı unutamadım” yanıtını verdi.

Drogba, şu an için sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesi yapmadığını belirterek, “Hiç kimse aramadı. Ben kendimi Galatasaraylı hissediyorum. İlerde bir fırsat olursa oynarım. Futbolun içinde ileride olacakları bilmiyorum ama benim Türkiye’ye gelmem için teklif gelmesi lazım. Türkiye’de futbol oynamak isterim ama sadece Galatasaray’da oynamak isterim. İstanbul ve Türkiye hala kalbimde. Orada sevdiğim insanlar var” diye konuştu.

Galatasaray’da en unutamadığı maçların Real Madrid ve sahalarında eledikleri Juventus karşılaşmaları olduğunu belirten, tecrübeli golcü, “Çok önemli bir kariyerim var. Gelecek güzel olsun, tek beklentim bu. Galatasaray’da Tudor görevini yapıyor. Taraftarı heyecanlandırdı” açıklamalarında bulundu.Lyon – Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak da Drogba, “Çok güzel bir eşleşme olacak. İki takım da çok iyi durumda” dedi.

Fildişi Sahilli yıldız, Chedjou ile hala görüştüğünü ifade ederken, Elmander ve Burak’tan da haber aldığını sözlerine ekledi.