Duran Akbulut vefat etti

Kemal Ulusu Başkanlığında Futbol Federasyonu üyesi olan, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi ve halen Büyük Külup Başkanı olan Duran Akbulut yaşamını yitirdi.

80 yaşında hayata veda eden Akbulut 1937 yılında Sivas’ın Suşehri kazasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas “Suşehri’nde” tamamlayarak, İstanbul’a geldi. 1959 senesinde ticarete atılarak” Goya” mağazalarına ortak oldu.

1970’lerde Cankurtaran Holding Bünyesinde Esem, Roventa, Adidas Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Aymasan A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Adidas ve Esem şirketlerinde 28 yıl ortaklık yaptı.

1983’de Futbol Federasyon üyeliği,1978 senesinden 1994 senesine kadar Büyük Kulüp Derneği

Yönetim Kurulu üyeliği, iki sene de ikinci başkanlık yaptı. 1996 senesinden itibaren 21 senedir Büyük

Kulüp Derneğinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde olan Duran Akbulut Fenerbahçe Kulübü’nde de bir dönem yöneticilik yaptı.

Evli ve iki erkek çocuk babası duran Akbulut’un cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra belirlenecek.