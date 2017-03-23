Dursun Özbek’in Galatasaray’a çağ atlatacak kurtuluş planı!

Galatasaray'da 2015’te göreve gelen Dursun Özbek’in kurtuluş reçetesi tuttu. Kulübü mali sıkıntıdan kurtaracak önemli projelere imza attı. Hükümet ile ilişkiler düzeldi. Gelir ve giderdeki yapılandırmalarla UEFA’dan ceza alma riski azaldı.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, ‘Kurtuluş Projesi' sloganıyla çıktıkları yolda yaptıkları projeler hayata geçirilmeye başladı. Geçmiş dönemlerdeki başkanların aksine Ankara ziyaretlerini sıklaştıran Özbek, kulüp ile hükümet arasındaki ilişkileri düzeltti. Bunun akabininde Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkı alındı. Arena'nın yanında 15 bin kişilik yeni bir spor salonu için her türlü izin alındı ve 25 milyon Euro'ya mal edilecek salon NEF'e yaptırılacak. Kulübün kasasından 1 TL bile çıkmayacak.

Dursun Özbek, göreve gelmesinin kısa bir süre sonrasında yaşadığı UEFA depreminin yaralarını sardı. Geçen hafta UEFA ile gizli bir görüşme yapan Galatasaray Başkanı, bu sezonki gelir-gider tablosundaki düzelmeyi anlattı. UEFA'nın onay verdiği yeni tabloya göre kulübe, gelecek sezon ceza gelme riski ortadan kalktı. Finansal fair-play kriterlerine göre diğer Türk kulüpler gibi G.Saray da her zaman UEFA tarafından takip edilecek ancak yönetimin yakın zamanda Avrupa kupalarına katılamama kaygısı yok.

Dursun Özbek’in sportif başarılar hedefinin dışında tek arzusu kulübün mali yönden düzlüğe çıkarmak. 2021'e kadar kulübün başkanlığı görevini sürdürmek isteyen Galatasaray Başkanı, Florya ile Riva ve Kemerburgaz gibi önemli projelerden gelecek paralarla 1 milyar TL olan kulüp borcunu sıfıra indirip, başkanlığı bırakmayı hedefliyor.

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KEMERBURGAZ’DA DEV TESİS

Florya ve Riva projesinden 500 milyon dolar gibi dev bir gelir bekleyen yönetim, ilk aşamada dev adımlar attı. Kulübün bankalara olan borçlarında olumlu çalışmalar yapan Özbek ve yönetimi, Kemerburgaz'da dev bir arazi için hükümetten söz aldı. 160 dönümlük arsa kulübün himayesi altına girecek. Gayrimenkül anlamında kasasını dolduracak ve borçları kapatacak olan sarı-kırmızılı kulüp, 2018 sonrası maddi gücüyle Avrupa'nın devleri Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi kulüplerin arasında yer alacak.

Kulübün sponsorlarından NEF'in inşaatını üstlendiği 15 bin kişilik spor salonu, Galatasaray'ın basketbol ve voleybol takımlarına ev sahipliği yapacak. Cimbom, çok amaçlı spor salonu için bütün izinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldı. Mali genel kuruldan sonra proje için kazma vuruluyor.

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İBRA EDİLMEME KORKUSU VAR

25 Mart Cumartesi günü yapılacak Mali Genel Kurul'da Başkan Dursun Özbek, projelerini tek tek açıklayacak. Hem taraftarı sevindirecek hem de kurul üyeleri karşısında güven tazeleyecek. Projelerin müjdelerini verecek olan Özbek, camia içinde büyük ses getirecek. Dursun Özbek ve yönetiminin, cumartesi günü yapılacak genel kurulda ibra edilmeme riski de var. Bazı üyeler, yönetimin kendilerinden onay almadan kulüp tüzüğüne aykırı harcamalar yaptığını dile getirdi. Yönetimin, bugüne kadar bütçenin yüzde 48 oranda fazla harcama yaptığı ortaya çıktı. Bu durumdan dolayı Özbek'in ibra edilmeme riski var. Yönetim, buna karşılık harcamaların kulübün tüzüğüne uygun olduğunu kanıtlayacak.