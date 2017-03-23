Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Eczacıbaşı VitrA 2 -3 Fenerbahçe / Maç özeti

CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-off ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2’lik sonuçla mağlup oldu.
21:2323 Mart 2017
0
Eczacıbaşı VitrA 2 -3 Fenerbahçe / Maç özeti

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-2 yendi. Organizasyonda Dörtlü Final’e yükselecek takım, 4 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında belli olacak.

Eczacıbaşı VitrA 2 -3 Fenerbahçe

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Juraj Mokry xxx, Stanislava Simic xxxEczacıbaşı VitrA: Gülden xx, Boskovic xx, Simge xx, Pallesi xx, Hande xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xxx, Nilay xx, Gözde xx, Kosholeva xxx, Ceylan xx, Neslihan xxx, Ognjenovic xx

Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xxx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Kim xx, Ezgi xx, Pereira xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xx, Balkestein xx, Bahar xx

Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15

Süre: 23, 29, 28, 29, 18 (127 dakika)

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER