Eczacıbaşı VitrA 2 -3 Fenerbahçe / Maç özeti

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-2 yendi. Organizasyonda Dörtlü Final’e yükselecek takım, 4 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında belli olacak.
Eczacıbaşı VitrA 2 -3 Fenerbahçe
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Juraj Mokry xxx, Stanislava Simic xxxEczacıbaşı VitrA: Gülden xx, Boskovic xx, Simge xx, Pallesi xx, Hande xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xxx, Nilay xx, Gözde xx, Kosholeva xxx, Ceylan xx, Neslihan xxx, Ognjenovic xx
Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xxx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Kim xx, Ezgi xx, Pereira xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xx, Balkestein xx, Bahar xx
Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15
Süre: 23, 29, 28, 29, 18 (127 dakika)