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03 Nisan 2017 20:00
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Emir Sarıgül: Dursun Özbek yalnız kaldı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül, “Başkan ateşten bir gömlek giydi. Gecesini gündüzüne katarak kulüp için çalışıyor. Ekibinden destek gelmemesi Özbek’i yalnız bıraktı” diye konuştu.
09:1023 Mart 2017
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Emir Sarıgül: Dursun Özbek yalnız kaldı

Adnan Polat ve Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Emir Sarıgül, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumla ilgili konuştu. “Galatasaray'da görev istenmez, verilir” diyen Sarıgül, “Ben 6 yıl üst üste yöneticilik yaptım. Cumartesi günü Özbek yönetimini ibra etmeliyiz. Başkan ateşten bir gömlek giydi. 7 gün, 24 saat Galatasaray için çalıştığını biliyorum” diye konuştu. Sarıgül şunları söyledi:

“Galatasaray, en parlak döneminlerinden birini Ünal Aysal zamanında yaşamıştır. Bizim o zaman kulübü aldığımız dolar ile şimdiki kur ortada. Kulübü bıraktığımız zamanda da ortada. Söylenenler hayal ürünü. Galatasaray dediğinizde Drogba, Sneijder, Muslera ve Melo varsa kazandıran Ünal başkandır. Keşke yönetimde Ünal Aysal gibi dünya görüşü olan isimler olsa.”

Etiketler
Dursun Özbek emir sarıgül galatasaray
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