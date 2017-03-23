Emre Mor Beşiktaş’ın radarında

Beşiktaş, Borussia Dortmund’a kaptırdığı genç yıldız Emre Mor'u gelecek sezon Bundesliga ekibinden kiralamayı planlıyor. Almanya’da formaya uzak kalan 19’luk milli futbolcu da bu fikre sıcak bakıyor.

Gelecek sezon daha da güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen yaz döneminde çok isteyip elinden kaçırdığı Emre Mor'a yeniden yöneldi. Yönetim, bu gizli operasyonda ilk olarak sezon başında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık imza attığı Borussia Dortmund'da kadroya girmekte zorlanan 19'luk A milli futbolcunun kariyer planlamasıyla ilgili bilgi aldı. ‘Yavru Messi' olarak adlandırılan süper genç yetenek, düzenli forma giyebileceği ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma kiralık gidip, tecrübe kazanarak Bundesliga kulübüne dönmeye sıcak bakıyor.

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Bu umut veren istihbarat üzerine eski göz ağrısı Emre Mor'u sezon sonu takviye planlarına dahil eden siyah-beyazlı yönetim, ‘Mario Gomez modeli' kiralık formülüyle Almanya Bundesliga kulübünü ikna etmeye çalışacak. Transfer komitesi, resmi girişiminden önce ‘Mor harekâtı'nı sağlam bir temele oturtmak amacıyla ise oğlunun adeta kariyer koçu durumunda olan Emre'nin babasıyla görüşecek. Ersoy Mor'a, yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in bireysel performanslara müthiş katkısıyla da birlikte tekrar ivme kazanacağı düşüncesi iletilecek.

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Emre Mor henüz gelişim aşamasında. Borussia Dortmund'a erken transfer olmanın baskısını yaşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in en önemli özelliklerinden biri genç yıldızları olgunlaştırıp hazır hale getirmesi. Emre, coşkulu seyircinin önünde, tecrübeli ağabeylerinin de yardımıyla hem siyah-beyazlıların hem de milli takımın değişmez ismi haline gelebilir. Emre'nin gelişimi, Dortmund kulübünden Türk kökenli genç yeteneklerin kolayca kiralanmasının da önünü açar. Genç futbolcunun çalım özelliği, hızı ve top tekniğinin işlenmesi gerekiyor. Doğru eğitim ve yönlendirme Türk futbolunun en büyük yıldızını ortaya çıkartacaktır. Baskının olmadığı bir ortamda, ofansif gücü yüksek bir ekiple Emre'nin içindeki cevher sahaya yansır. Beşiktaş'ın yaşlanmakta olan kadrosuna bu gencin kazandırılması ciddi bir avantaj olur. Kiralamanın sadece 1 yılla sınırlı kalmayıp daha uzun vadeli olması gerektiğini de düşünüyorum.