Engi İpekoğlu: Çıkın adam gibi maç yönetin

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, ligin 25. haftasında oynanan Elazığspor maçını yöneten hakem Onur Karabaş’a tepki göstererek, “İçine ediyorsun diyeceğim ama bizlerin canı yanıyor. 2,5 milyon taraftarı olan bir takımın sen hayallerini bir maçta bitiriyorsun. Kimseden bir şey istediğimiz yok. Çıkın adam gibi maç yönetin” dedi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Ligin 25. haftasında deplasmanda Elazığspor ile oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri maçı hakem hatası yüzünden kaybettiklerini belirten İpekoğlu, “Maçın hakeminin arkasına sığınmak istemiyoruz da burada taraflı tarafsız maçtan sonra Türkiye'deki bütün kanallarda spor yorumculuğu yapan arkadaşlarımızın buna Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu ve eski hakemlerde dahil olmak üzere dedikleri şey ‘Hakem sizi katletti'. Bunu ben söylemiyorum ceza kuruluna da sevk edildik ya. Bu arkadaşlarımızın tamamı TRT'deki arkadaşlarımız da dahil olmak üzere söylüyorlar. Böylesine bir hakemle maçı kazanma ihtimalimiz yoktu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Canımız yanıyor”

Adana Demirspor takımının hakemlerden çok çektiğini kaydeden İpekoğlu, hakemlerin düzgün maç yönetmesini istediğini belirterek şunları söyledi:

“İçine ediyorsun diyeceğim ama bizlerin canı yanıyor. Bir maçta bu kadar hata yapılmaz ki. Adana'nın yüzde 75'i Adana Demirsporlu diyoruz. 2,5 milyon taraftarı olan bir takımın sen hayallerini bir maçta bitiriyorsun. Taraftarlarımızın hepsinin canı yanıyor. Kimseden bir şey istediğimiz yok. Çıkın adam gibi maç yönetin. Bize savunmaları şu oluyor. Benim yorumum öyleydi diyorlar. Benim yorumum öyleydi olmaz. Doğrusu neyse onu çalmakla yükümlüsün sen orada.”

“Adana Demirspor camiası pes etmez”

Elazığspor maçında haksız yere 3 puan kaybettiklerini belirten İpekoğlu, pes etmeyeceklerini söyleyerek, “Tabi ki 3 puanı kaybettik. Play-off yolundaki en önemli maçımızdı. Zaten bunun bilinciyle Elazığ'a gitmiştik. Kazandığımız taktirde de üst sıralarda Play Off için en kazançlı takım haline gelecektik diye düşünüyorum. Balıkesir dışında bütün takımlarla oynayacağız çünkü. Pes etmek yok. Bunu bütün futbolcularımıza da söyledim. Bu işin peşini kovalayacağız. Bizim takımımız, Demirspor camiasını pes etmez” şeklinde konuştu.

“Tahkime itirazlarımızı yapacağız”

Geçtiğimiz hafta oynanan Elazığspor maçında tribüne gönderilmesinin ve daha sonra ceza kuruluna sevk edilmesinin gereksiz olduğunu kaydeden Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Ceza kuruluna sevk edildik. Oradan ne çıkacak bilmiyoruz, tabi ki itirazlarımızı yapacağız. Çünkü bize gelen yazıda herhangi bir küfür yok hakeme hakaretten dolayı atıldığımız yazılıyor. Bu dördüncü hakeme de değil. Oyundan atıldığım an maçın orta hakemi orta sahadaydı. Bir orta sahadaki hakem ona hakaret ettiğimi nasıl duyuyor. Orta hakemin yanında olan Mehmet Taş ve Sercan arkadaşlarımız ile de konuştum o sırada orta hakemin yanındalarmış kulaklığı tutup ‘Engin hocayı tutun, saha içine girecek atın dışarı' demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta tahkime itirazlarımızı yapacağız” dedi.

“Ümraniyespor maçını kazanmalıyız”TFF 1.Lig'in milli maç arasına girdiğini ve haftaya evlerinde oynayacakları Ümraniyespor maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Ümraniyespor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi. İpekoğlu, “Oynayacağımız Ümraniyespor maçı var o maça kitlendik. Şartlar ne olursa olsun kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah kazanırız” diye konuştu.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor 2 Nisan Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak.