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Ergin Ataman’dan Milliyet Spor Ödülleri’ne eleştiri

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği spor ödülleri töreninde 'yılın en iyi takımı' kategorisinde Beşiktaş'a ödül verilmesini eleştirdi.
08:1523 Mart 2017
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Ergin Ataman’dan Milliyet Spor Ödülleri’ne eleştiri

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Milliyet Spor Ödülleri’ne eleştiri getirdi. Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, Eurocup Şampiyonu Galatasaray Odeabank ve Euroleague finalisti Fenerbahçe’nin gözardı edilmesine sitem eden Galatasaray’ın başantrenörü, şampiyon Beşiktaş futbol takımına ödül verilmesini yerdi.

Ataman sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Milliyet Spor Ödülleri yılın takımı kategorisinde Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Voleybol takımı, Euroleague finalisti Fenerbahçe basketbol takımı ve Eurocup Şampiyonu Galatasaray Odeabank basketbol takımını geride bırakarak, bu ödüle layık görülen Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş Futbol Takımı’nı tebrik ederim”

Etiketler
beşiktaş Ergin Ataman galatasaray Milliyet Spor Ödülleri
Son güncelleme: 08:16 | 23.03.2017
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