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Ersun Yanal gençlerle ilgilendi

Trabzonspor 10 oyuncusundan yoksun yaptığı antrenmanda gençlere de şans verdi. Yanal çalışmaya aldığı genç oyuncularla yakından ilgilendi.
15:4723 Mart 2017
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Ersun Yanal gençlerle ilgilendi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan Onur, Olcay, Okay Yokuşlu, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömer, Mas, Onazi, Durica ve Bero yer almadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, milli oyuncuların yokluğundan A takım antrenmanına davet ettiği genç oyuncularla yakından ilgilendiği belirtildi.

Etiketler
ersun yanal trabzonspor
Son güncelleme: 15:48 | 23.03.2017
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