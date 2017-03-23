Fatih Terim hedefi 11 puan olarak belirledi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibin organize defans yapan bir takım olduğunu belirten Terim, "Çok dikkat etmeliyiz" ifadesini kullandı

A Takım Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Terim’in açıklamaları:

“Finlandiya’nın belki 1 puanı var ama, Hırvatistan’a 1-0, İzlanda’ya 92 ve 96’da yediği gollerle 3-2 mağlup oldu. 2 maçta alacağımız 6 puanın, bizi 2. sıraya taşıyacağını düşünüyoruz. Sonrasında ise final maçları olacak. 11 puana ulaşmak bizi başka yerlere taşıyabilir. Kazanıldığı ve kaybedildiğinde neler olabileceğini bilecek kadar bilinçli oyuncularımız. Biz 20 maçta 2 kez mağlup olan bir takım olduğumuz için, herhalde ondan herkes infial içinde oldu. Ben tercihimi 90’larda yapmışım, yine hücum oynayacağız. Moldova maçında bazı oyunculara şans vereceğim. Kadro dışından da 2-3 isim var kafamda. Tekrar eski havamızı bulduk diyebiliriz.”

“Oyuncularımın arzu ve istekleri beni heyecanlandırıyor. Tekrar aynı havayı yakaladığımızı söyleyebilirim. Fiorentina’dan bana gelen mektubu sizlere okutmak isterdim. ‘Siz bizim kahramanımızsınız’ gibi bir cümle özellikle. Podolski’ye yapılan veda gibi organizasyonları biz de tabii ki düşünüyoruz. Vefa önemli bir şey.” Bizdeki sıkıntı şu. Rakip, diğer takım oyuncusuna bağırıyor, başka bir yere gidiyorsun bizden niye kimse yok diyor. Milli takım olarak bir gün İstanbul’a döndüğümüzde kulüp taraftarlığının olmamasını diliyorum. Artık Milli Takım taraftarı oluşturduk. Benim sadece ismim değişik, Fatih Terim olarak. Benden orada çok var, daha kabiliyetlileri de var. Bizde çok yetenekli, benden daha kabiliyetli teknik direktör arkadaşlarımız var.”

“HİÇ KENDİMİ YALNIZ HİSSETMEDİM”

“Fenerbahçe ve G.Saray’ın istikrarsız olması tabii ki etkiliyor. Ama Avrupa’da mart ayına 3 takımla girdik. Beşiktaş Avrupa’da çok iyi gidiyor, inşallah sonuna kadar da gider. Keşke hep beraber devam edilse, herkes iyi olsa. Yalnız mıyım? Hayır. Yalnızlık Allah’a mahsus. Ailem var. Hiç de kendimi yalnız hissetmedim. Çok şükür, dost da biriktirdim.”

“BEN DE İSTEDİM”

“Yabancı kuralının kaldırılmasını Federasyon’dan ben de istedim. Milli Takım’ın başında olmama rağmen. Biz bu konuyla ilgili çok büyük bir araştırma yaptık. Futbolumuzun marka değerini artırmak istedik. Bugün gelinen noktada, (yayın ihalesinin) bu kadar büyük rakama satılmasında yabancı serbestliğinin katkısı yok mudur! Bizim sistemimizde, 14 Türk oyuncu mecburi. Kadrolarda bu sene 3, seneye 4 oyuncu 15-21 yaş arasında olmak zorunda. Almanya’da yabancı serbest mi? Serbest. Dünya şampiyonu. İtalya, İspanya, Fransa, hepsi Avrupa şampiyonu. Biz bu kuralı açıklarken, 4 sene diye açıkladık. Öyle kurallar hemen uygulanıp, hemen kaldırılır mı!”

“YABANCI KURALI YORUMU”

“Ben yabancı kuralının Türk oyuncular için yapıldığına inanıyorum. Yabancı sınırı olunca yerli oyuncular ‘burada aldığım parayı Avrupa’da alamam’ diye gitmiyordu. Şimdi Enes orada, Emre Çolak orada. Porto ve Ajax, altyapıya önem veren, ‘fabrika’ olarak adlandırılan takımlar. Hepsini inceledim ben. Ağzımızın suları akarak Porto’nun ucuza alıp pahalıya sattığı oyuncuları konuşuyoruz. Portekiz’de yabancı oranı yüzde 50-60. Yabancı kuralı, altyapı için size mani değildir. Almayın yabancı. 28 Türk yapın. Öyle bir zorunluluk yok. Porto’da yüzde 39 yerli, yüzde 61 yabancı oynuyor. Ama yine de altyapıdan oyuncu çıkıyor. Barcelona’da İspanyol çıkmıyor mu, çıkıyor. 20-30 tane oyuncumuzu Avrupa’ya göndersek, milli takım zaten belli olur. Onlar da biraz bu yarışmanın içerisine olmalı.”

“YÖNETİMSEL HATALARI HERKES SÖYLEMELİ”

“Ben 4 yabancıyla Avrupa şampiyonu oldum, sınır olmasın diyorum. Başkaları 2018/19’dan sonra başka karar alabilir. Kaybeden buraları ya da başka yeri bahane edecekse zaten hiçbir kural geçerli değildir. Yönetimsel hataları herkes söylemeli. Üst yapıya önem veriliyor mu ki alt yapıya verilsin. atırım yapmayacaksınız, sahanız belli değil, antrenörlerin eğitimi doğru değil… Bu şekilde altyapıdan oyuncu mu çıkar! Ben milli takımda başarısız olduğum hiçbir dönemde yabancı kuralı demedim, demem de.”