Fatih Terim’den yeni revizyon

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, grup maçlarında forma giyen 11 ismi Finlandiya maçının kadrosuna çağırmadı. Terim, sakatlık ve ceza nedeniyle de Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Töre, Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan yoksun kaldı.

Finlandiya ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki 5. maçına çıkacak olan A Milli Takım'da, ilk 4 karşılaşmada oynayan birçok isim kadroda yer almıyor. Grupta geride kalan maçlarda Hırvatistan ile deplasmanda 1-1, Ukrayna ile de iç sahada 2-2 berabere kalan ay-yıldızlılar, İzlanda'ya deplasmanda 2-0 kaybederken, Kosova'yı da iç sahada 2-0'la geçmeyi başardı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ilk 4 karşılaşmada kadroda yer alan 16 ismi kadroya dahil etmedi. Terim, EURO 2016 Fransa'da kadroda bulunan Semih Kaya'yı, gruptaki ilk 4 maçta olduğu gibi bu mücadelede de çağırmadı.

Sakatlık ve ceza nedeniyle çağrılmayanlar var

Milli Takım kampında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan isimler de bulunuyor. Grup maçlarında forma giyen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Töre ve Serdar Aziz, sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede kadroda bulunmuyor. FIFA tarafından 4 ay futboldan men edilen Hakan Çalhanoğlu da, bu nedenle kadroda yer almadı. Bu oyuncular dışında tam 11 farklı isim grup maçlarında kadroda yer alırken, Finlandiya mücadelesi için Terim tarafından aday kadroya çağrılmadı. Bu isimler şöyle: Muammer Yıldırım, Hasan Ali Kaldırım, Yalçın Ayhan, Tolga Ciğerci, Mehmet Batdal, Yasin Öztekin, Ozan Tufan, Mevlüt Erdinç, Hakan Balta, Ahmet Oğuz, Nuri Şahin.

2 isim ilk kez kadroda

Ligin özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Kayserispor'un topladığı puanlarda büyük pay sahibi olan Deniz Türüç ve Gençlerbirliği'nin bu sezonki en önemli ismi olan Serdar Gürler, Fatih Terim tarafından Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Kayserispor'un bir başka önemli ismi Güray Vural da, uzun bir aradan sonra tekrar milli takıma davet edilen bir başka isim oldu.

A Milli Takım’ın yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİ: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)

DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

ORTA SAHA: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği) , Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)

FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)