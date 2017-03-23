Fenerbahçe ‘Mesut’ olacak

Fenerbahçe'nin, Arsenal’ın yıldızı Mesut Özil için çok gizli bir çalışma içerisinde olduğu belirtildi.

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinin tüm ısrarlarına rağmen kontrat uzatmayı kabul etmiyor. Sezon sonunda Robin van Persie ile yollarını ayıracak olan sarı lacivertliler, buradan doğacak maaş bütçesini 29 yaşındaki orta saha için kullanacak.

Sercan HAMZAOĞLU / AMK

Türkiye Güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlenmeyi planlayan Özil'in, 6 milyon Euro'ya bir villa almak için İstanbul'a geleceği belirtildi. Yıldız futbolcunun, İstanbul'da yaşamak istemesini fırsat bilen Fenerbahçe, hem Arsenal hem Özil ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz kulübünün, bedavaya elinden kaçırmak istemediği tecrübeli orta sahayı, Fener'e kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Arsenal'ın kontrat uzatma teklifini reddeden Mesut Özil için hamlesini yaptı Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun, Türkiye Güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlenip İstanbul'da yaşamak istemesini fırsata çeviriyor. Kanarya, hemİngiliz ekibi hemde 29 yaşındaki orta sahayla görüştü

İSTANBUL'A GELİYOR

İngiltere’nin önemli gazeteleri The Telegraph, Sun ve Mirror da Mesut Özil ve Fenerbahçe görüşmesini sayfalarına taşıdı. Kanarya'nın, yıllık 6 milyon Euro'ya, yıldız orta sahayı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Mesut Özil'in, İstanbul'a yerleşme isteğinden haberdar olan Teknik Direktör Arsene Wenger'in, Arsenal yönetimine, “Mesut Özil için gelen teklifleri değerlendirin” dediği bildirildi.