Galatasaray DAÇKA’ya karşı

Galatasaray Odeabank,THY EuroLeague'in 28. haftasında yarın saat 20.15'te Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 27 haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 17 mağlubiyetle 11. sırada yer alırken, Daçka ise 13 galibiyet, 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
Avrupa'da ikinci randevu
İki takım Avrupa kupalarında daha önce 1 kez karşılaştı. Euroleague'in ilk yarısında 18 Kasım 2016'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar, 85-81'lik skorla galip ayrılmıştı.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague’de Galatasaray Odeabank; 78.3 sayı, 32.1 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 78.6 sayı, 34.4 ribaund ve 14.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.1 sayı ortalamasıyla oynayan Micov sırtlarken, Daçka’da ise Wanamaker 15.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
Euroleague'de geçtiğimiz hafta Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan'ı 75-67 mağlup ederken, Darüşşafaka Doğuş ise deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ise Galatasaray Odeabank arasında oynanacak mücadeleyi Juan Carlos Garcia Gonzales, Ioannis Foufis ile Aare Halliko hakem üçlüsü yönetecek.