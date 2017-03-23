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Galatasaray DAÇKA’ya karşı

Euroleague’in 28. haftasında Türk derbisine sahne olacak maçta Galatasaray Odeabank, deplasmanda Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak.
12:5323 Mart 2017
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Galatasaray DAÇKA’ya karşı

Galatasaray Odeabank,THY EuroLeague'in 28. haftasında yarın saat 20.15'te Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 27 haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 17 mağlubiyetle 11. sırada yer alırken, Daçka ise 13 galibiyet, 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Avrupa'da ikinci randevu

İki takım Avrupa kupalarında daha önce 1 kez karşılaştı. Euroleague'in ilk yarısında 18 Kasım 2016'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar, 85-81'lik skorla galip ayrılmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague’de Galatasaray Odeabank; 78.3 sayı, 32.1 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 78.6 sayı, 34.4 ribaund ve 14.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.1 sayı ortalamasıyla oynayan Micov sırtlarken, Daçka’da ise Wanamaker 15.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Euroleague'de geçtiğimiz hafta Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan'ı 75-67 mağlup ederken, Darüşşafaka Doğuş ise deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ise Galatasaray Odeabank arasında oynanacak mücadeleyi Juan Carlos Garcia Gonzales, Ioannis Foufis ile Aare Halliko hakem üçlüsü yönetecek.

Etiketler
Darüşşafaka euroleague galatasaray
Son güncelleme: 13:45 | 23.03.2017
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