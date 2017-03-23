Galatasaray final için Yakın Doğu karşısında

EuroCup Kadınlar Yarı Final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar Yarı Final rövanş maçında yarın saat 19.00'da Caferağa Spor Salonu'nda Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroCup Kadınlar Yarı Final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi 87-81'lik skorla parkeden galip ayrılmıştı. Galatasaray, rövanş maçında 6 sayılık dezavantaj ile gidecek. Sarı-kırmızılıların finale yükselmek için rakibine en 7 sayı fark atması gerekiyor.

İki takım bu sezon daha önce Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2 ve Türkiye Kupası'nda da 1 kez olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray’ı 3 maçta da mağlup etmeyi başardı.