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Galatasaray’a Fenerbahçe’den transfer!

Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gözüne kestirdiği ifade edildi.
08:5523 Mart 2017
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Galatasaray’a Fenerbahçe’den transfer!

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’ı gözüne kestirdi.

Süper Lig devi, Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer listesinin en başına koydu. Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'de istikrarlı ve mücadeleci futboluyla beğeni toplayan oyuncunun transferinde teknik direktör Tudor'un değerlendirmesine göre hareket edecek.

Milliyet’in haberine göre, Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'de istikrarlı ve mücadeleci futboluyla beğeni toplayan oyuncunun transferinde teknik direktör Tudor'un değerlendirmesine göre hareket edecek.

FIFA kuralları gereği sözleşmesi yaz döneminde bitecek futbolcularla görüşmek mümkün olurken, Türkiye'de ise bu farklı işlemekte… Talimatlara gere Galatasaray, transfer görüşmesi yapabilmek için sözleşmenin tamamlanmasını beklemek zorunda kalacak. Sarı­kırmızılılar da zaten etik kurallar gereği ligin bitimi sonrasında harekete geçecek.

Galatasaray'ın, bonservisi elinde olacak olan Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin teklif edeceği rakamın üzerinde bir para önereceği belirtildi.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray Hasan Ali Kaldırım transfer
Son güncelleme: 09:05 | 23.03.2017
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