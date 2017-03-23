Galatasaray’da bir yolcu daha

Galatasaray yönetiminin, Chedjou’yla sözleşme yenilemeye sıcak bakmamasının ardından Martin Linnes’e de yol göründü. Tudor’un gelecek sezon Norveçli oyuncuyu düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray’da gönderilecek futbolcular netleşmeye başladı. Aurelien Chedjou, “Kulübüm benimle devam etmeyi düşünmüyor” diyerek sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların, yolları ayıracağı ikinci isim de belli oldu. Igor Tudor'un, gelecek sezonda Norveçli Martin Linnes ile devam etmek istemediği öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Martin Linnes ile ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.

Bruma`ya garanti Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un Trabzon'da, sözleşme yenileme konusunda henüz net kararını vermeyen Bruma ile görüştüğü ortaya çıktı. Genç teknik adam,“Senden çok memnunum. Burada seninle önemli zaferler kazanacağız”diyerek “Bizimle kal” mesajı verdi. İlgili Haberi Oku

AHMET ÇALIK’TA KİLO PROBLEMİ

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'un savunma hattında yaşanan sakatlıklara rağmen Trabzon deplasmanında Ahmet Çalık'ı yedek bırakması çok konuşulmuştu. İşin perde arkasında genç stoperin fazla kiloları yatıyor. Kilo testinde sınıfta kalan Ahmet'in bu nedenle kulübede kaldığı öğrenildi. Hırvat hocanın, “Kilo fazlan var. Kendine dikkat et. Eğer fit hale gelirsen ligin en hızlı stoperi olabilirsin” dediği ifade ediliyor.