Gaziantepspor’da yüzler gülüyor

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor karşılaşmasından alınan 3 puanın Gaziantepspor adına kırılma noktası olduğunu söyledi.

Gaziantepspor’da deplasmanda oynan ve 4-3 kazandıkları Kayserspor maçının ardından yüzler gülüyor.

Celal Doğan Tesisleri’nde çalışmaları sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Kayserispor karşısında alınan 3 puanın Gaziantepspor adına kırılma noktası olduğunu ifade eden Uygun şöyle konuştu:

“Haftalardır çok iyi mücadele eden bir Kayserispor’a karşı önemli bir 3 puan kazandık. 3 kere geri dönüş yaptık, etkiye tepki ile karşılık verdik. İlki Adanaspor karşılaşmasının ardından yaşananlara verdiğimiz tepki fakat yine sıkıntıların devamı. Arkasından oynadığımız maçlar içinde Bursaspor maçında uğradığımız haksızlık ki bunu bütün Türkiye görmüştü. Oradaki yaşadıklarımızdan sonraki geri dönüşümüz. Akabinde içeride oynadığımız maçta mağlup olduk aynı hatanın etkisi yüzünden. Şimdi üçüncü kırılma noktamızda Kayserispor’u deplasmanda yenerek tekrar geri dönüşüm gösterdik. Şimdi tabi burada Gaziantepspor’un taraftar topluluğuna inanarak geldiğim bir ortamda, ben futbolcu kardeşlerimin yeteneğine de fazlasıyla inanıyorum. El birliğiyle, beraberce, onların bireysel yeteneklerini sergilediği, kazanma arzusunu gösterdiği ve takımın küme düşmeyeceğini dosta düşmana gösterecekleri performansı bekliyoruz. Onlarda ellerinden geleni yapıyorlar hepsi ile de gurur duyuyorum. Onlar takımın başarısı için bu kadar sorunun arasında ayağını kalkmasını bildiler. O birlik beraberliği sağlayıp inşallah kümede kalacağız.”

Milli maç arasından sonra oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasından da 3 puan almak istediklerini söyleyen Uygun, “Bizim için her maç önemli. Her maç final maçı. Böyle bir ortamda her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Osmanlıspor maçına da kazanmak için çıkacağız. Milli maç arasında, milli takıma giden futbolcularımız var sakatlarımız var, onların iyileşmesini bekleyeceğiz. Arayı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz, eksikliklerimizi gideriyoruz. Eksiklerimizi ortadan kaldırarak Osmanlıspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz” dedi.