Göztepe yönetiminden futbolculara uyarı

Kötü gidişin ardından Okan Buruk'un istifa ettiği Göztepe'de yönetim futbolcuları uyardı.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe’de Okan Buruk’un istifasının ardından göreve getirilen Teknik Direktör Yılmaz Vural işbaşı yaparken, yönetim de futbolcuları uyardı.

Başkan Vekili Talat Papatya, takımı Türkiye’nin en kariyerli teknik adamlarından birine emanet ettiklerini belirterek, “Yönetim olarak her zaman oyuncularımızın arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Fakat kalan 9 haftada şampiyonluğa inanmayan varsa derhal burayı terk etsin, boşuna kalabalık yapmasın. Ne Yılmaz hocayı oyalasın ne de bizi” dedi.

Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle yeniden çıkışa geçeceklerini sözlerine ekleyen Papatya, “Artık kötü günleri geride bıraktık. Beyaz bir sayfa açıyoruz. Kalan 9 haftada herkes elinden geleninin fazlasını ortaya koyacak ve hedefimize ulaşacağız” diye konuştu. Taraftarlara da çağrıda bulunan Talat Papatya şunları söyledi:

“Seyircimiz her zaman itici gücümüz ve yarıştaki en önemli kozumuz oldu. Bizden desteklerini esirgemesinler. Maçların Atatürk Stadı’nda oynanması konusunda talepleri olabilir. Ancak buna karar verecek kişi Yılmaz Vural’dır.”

VURAL MOTİVE EDİYOR

Göztepe ile önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Yılmaz Vural, son 3 haftayı yenilgiyle kapatan futbolcularını motive etmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Alınan sonuçların moralleri bozduğunu ancak kesinlikle pes etmemeleri gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Futbolcularımızın içindeki potansiyeli yeniden ortaya çıkaracağım. Hepsi canavar gibi çocuklar. Kalan 9 maçta Süper Lig için herkes canla başla mücadele edecek” diye konuştu.

Son haftalarda taraftarın takıma olan tepkisinin futbolcuları olumsuz etkilediğine değinen Vural, “Oyuncular bana oluşan baskının morallerini bozduğunu söyledi. Taraftardan ricam, bitiş düdüğü çalmadan tepki göstermemeleri. Futbolda 90+6’larda çok goller atılıyor, çok maçlar kazanılıyor. Sadece biraz sabırlı olunsun” cümlelerini kullandı. Öte yandan Yılmaz Vural ve Başkan Mehmet Sepil yarın saat 14.30’da Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek.