Markku Kanerva: İyi bir savunma hedefliyoruz

Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, Dünya Kupası’na gitmek gibi bir hedeflerinin olmadığını belirterek, yarın hem Türkiye hem de kendileri için zor bir maç olacağını söyledi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 5. maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Finlandiya'nın Teknik Direktörü Markku Kanerva, maçın oynayacağı Antalya Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin kendilerinden 4 puan fazlasının olduğunu dile getiren Kanerva, “Bu puan farkı Türkiye için avantajdır. Bizim amacımız gruptan çıkıp Dünya Kupası’na gitmek değil, yarın iyi mücadele etmek ve iyi bir sonuç almaktır. Gruptaki diğer maçlarımızın ardından hedefimizi belirleyeceğiz. Antalya Stadyumu'nun atmosferi çok güzel. İki takım için de zor bir maç olacak” dedi.

“Takım olarak iyi bir savunmayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin oyununun tek bir futbolcuya bağlı olmadığını dile getiren Kanerva, “İyi oyunculardan kurulu bir takım. O nedenle tek bir oyuncuya odaklanmayacağız. Bizim için önemli olan takım halinde iyi savunma yapmak ve atağa kalkmak. Bu kapsamda takım halinde atak yapmak önemli. Türkiye zor bir takım. Takım olarak iyi bir savunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hradecky: “Yeni başlangıç”

Kaleci Lukas Hradecky ise Türkiye maçı için heyecanlı olduklarını belirterek, “Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gruba iyi bir başlangıç yapamadık. Bu tablonun değişeceğine inanıyorum. Takım halinde birbirimizi iyi tanıyoruz. Altyapılarda birlikte oynadık, birlikte yetiştik. Bu nedenle takım ruhumuz çok güçlü. Bizim için yeni bir başlangıç olacaktır” dedi.