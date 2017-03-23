Martin Skrtel: Canımı sıkıyorlar!

Fenerbahçeli Martin Skrtel ülkesinde özel açıklamalarda bulundu, kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt verdi.

Krasnodar maçında yaptığı hatayla bazı çevrelerin sert eleştirisine maruz kalan Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacı Martin Skrtel, “Yapıcı eleştirilerle ilgili hiçbir sorunum yok. Özellikle de futbolun içinden gelen insanların eleştirileri. Benim canımı sıkan sosyal medyada ya da yorumculardan gelen, öfke saçmak amacıyla yapılan ve hedef gösteren eleştiriler. Bu şekilde bir yere varmak mümkün değil” dedi.

Kulüpten ise destek gördüğünü belirten Slovak futbolcu, “Ne yazık ki bir hata yaptım ve rakip de bizi cezalandırdı. Bu hata neticesinde Avrupa Ligi'nden elendik. Ancak kulüpten beni eleştiren olmadı. Tam tersine herkes destek çıktı. Çünkü futbolda hataların olduğunu biliyorlar. Kulübün benden memnun olup olmadığını kulüptekilere sormak gerekir. Ancak ben elimden gelenin en iyisini vermek ve takıma borcumu ödemek adına sıkı çalışıyorum” diye konuştu.

Vatandaşı Stoch ile ilgili de konuşan Skrtel, “Miroslav Stoch'un içinde olduğu durum kolay değil. Her futbolcu oynamak ister. Onun oynadığı bölgede alternatif sayısı fazla, rekabet çok. Ne yazık ki buradan bir forma şansı çıkaramıyor. Buna karşın kararlara saygı duyuyor, fırsatın doğacağı günü bekliyor. Stoch ile dışarda da birlikte vakit geçiriyor ve sık sık bir araya geliyoruz. Malum çocuğu oldu ve bugünlerde biraz meşgul. Dolayısıyla vaktinin çoğunu kız arkadaşıyla geçiriyor” ifadelerini kullandı.