Melis Yılmaz: Final-four biletini almak istiyoruz

Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı oyuncusu Melis Yılmaz, “Önümüzdeki karşılaşmayı da kazanıp final-four biletini almak istiyoruz” dedi.

CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Melis Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Melis, “Çok iyi bir maç kazandık. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Eczacıbaşı gibi çok önemli oyunculara sahip bir rakiple oynadık. 3-2 kazandık, mutluyuz. Deplasmanda olmamıza rağmen hiç deplasman havası yoktu. Evimizde oynamış gibiydik. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir maç daha var onu da alıp final-four biletini almak istiyoruz” şeklinde konuştu.