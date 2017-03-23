Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
01 Nisan 2017 19:00
KARABÜKSPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Michael Ballack: Mesut Özil Fenerbahçe’ye fazla gelir

Eski Alman futbolcu Michael Ballack, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberleri yorumladı. The Sun ve Telegraph gibi gazetelerde yankılanan haberi yorumlayan Ballack, Özil'in yeteneklerine övgüler yağdırdı.
Görkem ÇOKSEZEN
13:1323 Mart 2017
0
Michael Ballack: Mesut Özil Fenerbahçe’ye fazla gelir

Alman efsane Michael Ballack, Arsenal’ın yıldızı Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye gideceği yolundaki haberlere yorum yaptı. Özil’in dünya klasında bir futbolcu olduğunu söyleyen Ballack vatandaşı için, “O, Fenerbahçe için biraz fazla iyi” diye konuştu.

Talksport’a demeç veren eski futbolcu Mesut Özil – Fenerbahçe haberleri konusunda şu yorumda bulundu:

“Mesut Özil o lige fazla gelir. Arsenal gibi üst düzey bir kulüpte oynuyor ve inanılmaz bir futbolcu. Onda bulunan özellikler birçok oyuncuda yok. Dünya klasında bir futbolcu. Bunu defalarca kanıtladı. Özellikle Almanya için oynarken. Öte yandan son zamanlarda formu pek iyi değil ve geleceği konusunda alacağı karar kendine ait. Kafası rahat olduğunda dünyadaki her kulüpte oynayabilir”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

 

23 Mart 2017 Fenerbahçe `Mesut` olacak Fenerbahçe'nin, Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil için çok gizli bir çalışma içerisinde olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
arsenal Fenerbahçe Mesut Özil Michael Ballack transfer
Son güncelleme: 13:21 | 23.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER