Michael Ballack: Mesut Özil Fenerbahçe’ye fazla gelir

Eski Alman futbolcu Michael Ballack, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberleri yorumladı. The Sun ve Telegraph gibi gazetelerde yankılanan haberi yorumlayan Ballack, Özil'in yeteneklerine övgüler yağdırdı.

Alman efsane Michael Ballack, Arsenal’ın yıldızı Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye gideceği yolundaki haberlere yorum yaptı. Özil’in dünya klasında bir futbolcu olduğunu söyleyen Ballack vatandaşı için, “O, Fenerbahçe için biraz fazla iyi” diye konuştu.

Talksport’a demeç veren eski futbolcu Mesut Özil – Fenerbahçe haberleri konusunda şu yorumda bulundu:

“Mesut Özil o lige fazla gelir. Arsenal gibi üst düzey bir kulüpte oynuyor ve inanılmaz bir futbolcu. Onda bulunan özellikler birçok oyuncuda yok. Dünya klasında bir futbolcu. Bunu defalarca kanıtladı. Özellikle Almanya için oynarken. Öte yandan son zamanlarda formu pek iyi değil ve geleceği konusunda alacağı karar kendine ait. Kafası rahat olduğunda dünyadaki her kulüpte oynayabilir”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

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