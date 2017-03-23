Millilerin en kritik maçı

A Milli Futbol Takımı, yarın Antalya'da karşılaşacağı Finlandiya ile grubun kritik maçlarından birine çıkacak. Ay-yıldızlılar eğer Finlandiya'yı mağlup ederse, I Grubu'nda üst sıralara tırmanarak zirve yarışının içerisinde yer alacak.

2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye, Finlandiya’yı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlıların Antalya Arena’da oynayacağı maç saat 20.00’da başlayacak. Kritik müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzano düdük çalacak. Türkiye – Finlandiya maçı 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu açısından büyük önem taşıyor. Grubun 10 puanla lideri Hırvatistan yarın 8 puanlı grubun ikinci sırasında yer alan Ukrayna’yı konuk edecek. Zira buradan çıkacak beraberlik ya da Hırvatistan’ın galibiyetiyle maçın sonuçlanması Türkiye’nin gruptaki seyri açısından çok önemli. Eğer A Milliler yarın Finlandiya’yı mağlup ederse, Hırvatistan’ın Ukrayna’yı yenmesini bekleyecek. Hırvatistan galip gelirse Türkiye ile Ukrayna puanlarını eşitlemiş olacak. Grubun bir diğer maçında favori gösterilen İzlanda, Kosova’yı ağırlayacak. Bu maçta İzlanda’nın favori olarak gösterilmesi sebebiyle Türkiye’nin kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

Fikstür dezavantajı

Fatih Terim ve öğrencileri, yarın Antalya Arena’da oynayacağı Finlandiya maçında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Çünkü ay-yıldızlıları bu maçın ardından iki zor deplasman maçı da bekliyor. Finlandiya maçının ardından kırmızı-beyazlılar Kosova ile dış sahada ardından grupta zirve yolunda rakibi olan Ukrayna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fatih Terim’in de Türkiye’nin bu zor 3 maçlık fikstürden minimum 7 puan çıkarılması gerektiğini futbolcularına ilettiği gelen haberler arasında bulunuyor.

Finlandiya ile 14’ncü randevu

Türkiye ile Finlandiya tarihlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda rakip Finlandiya 6 galibiyetle sahadan ayrılırken, 3 maç berabere bitti. Ay-yıldızlılar ise 4 galibiyet alabildi. A Milliler’in Finlandiya ile evinde oynadığı 5 maçta ise galibiyeti bulunmuyor. Bu 5 maçta Finlandiya 3 galibiyet alırken, 2 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Türkiye ile Finlandiya en son 2012 yılında karşılaştı ve o maçta Finlandiya 3-2 galip geldi.