Obradovic: Genel olarak bizden iyi oynadılar

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Genel olarak bizden daha iyi oynadılar. Maç boyunca ritmi geri bulup maça gelmeye çalıştık. Sonunda bunu başardık ama son hücumu çok kötü kullandık ve bu maçın en önemli anıydı" dedi.

Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi 80-77’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Sırp çalıştırıcı, “Genel olarak bizden daha iyi oynadılar. Maç boyunca ritmi geri bulup maça gelmeye çalıştık. Sonunda bunu başardık ama son hücumu çok kötü kullandık ve bu maçın en önemli anıydı. Bunun neden olduğunu net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Elimizdeki kaliteli oyuncularla daha farklı olması gerekiyor. Rotasyonumuz çok kısa bazı oyuncularımız sakatlık yaşıyor. Bogdan bizim için büyük sürpriz oldu neredeyse hiç antrenman yapmadan oynamak istedi. Bizim için çok önemli örnek oldu. Ne olursa olsun sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.