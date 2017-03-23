Onur Kıvrak Avrupa’nın devlerini geride bıraktı

Trabzonspor kalecisi kaptan Onur Recep Kıvrak, 2017 yılında Avrupa'nın 5 önemli liginin ilk 5 sırasında yer alan takımların kalecileri arasında en az gol yiyen isim oldu.

Trabzonspor’un kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili kulübün Avrupa’daki gururu oldu. Milli kaleci performansıyla takımına önemli katkı yaparken, 2017 yılında Avrupa’nın 5 önemli liginde mücadele eden kaleciler arasında en az gol yiyen isim oldu. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 10. yılına giren takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, 2017 yılında kalesinde 3 gol görerek, Avrupa’nın en az gol yiyen kalecisi oldu. Milli kaleci, Avrupa’nın 5 önemli ligi olan Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde mücadele eden ilk 5 takımların kalecilerinin performanslarına bakılarak yapılan araştırmada önemli isimleri arkasında bırakarak en az gol yiyen isim oldu.

Bu sezon bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig’de oynadığı tüm maçlarında forma giyen kaleci Onur, 2017 yılında ise oynanan lig maçlarında kalesinde sadece 3 gol gördü. Kritik kurtarışlarıyla takıma önemli katkı sağlayan milli kaleci bu sezonun ilk yarısında oynanan 16 maçta kalesinde 20 gol gördü. Ligin ikinci bölümünde ise takım olma yolunda önemli hamleler atan Trabzonspor’da kaleci Onur da kalesinde adeta parladı. Yıldız kaleci 9 maçta kalesinde 3 gol gördü. Bu başarısı Onur’u 2017 yılında Avrupa’nın en az gol yiyen kalecileri arasında ilk sıraya yerleştirdi.

Trabzonspor’un en tecrübeli oyuncusu

Trabzonspor’un, Karşıyaka’dan kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008’de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, 10 yıldır bordo-mavili takımda görev yaparken, takımın en eski oyuncusu durumunda bulunuyor. Son olarak, kulüp başkanı Muharrem Usta’nın göreve gelmesinin ardından 2020 yılına kadar sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki başarılı kaleci, bordo-mavili forma ile 206 resmi karşılaşma oynadı. Onur Recep Kıvrak, Karadeniz ekibinin 15 yıl kalesini koruyan Şenol Güneş’ten sonra en fazla görev alan kaleci olarak da dikkat çekti.

Onur Recep Kıvrak, Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen yıldız kalecileri 2017 yılında geride bıraktı. Bordo-mavililerin kaptanı; Buffon, Neuer, Subasiç, Courtois, Navas ve Stegen gibi önemli kalecilerden daha az gol yedi. Yapılan araştırmada Manchester City’de Claudio Bravo’nın 3 maçta 6 gol yemesinin ardından kaleyi devralan Willy Caballero ise 6 maçta 2 gol yese de kaleci Onur’un 9 maç istatistiğinin gerisinde kaldı.

Onur’un geride bıraktığı kaleciler

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Onur, Avrupa’nın önemli 5 liginin ilk 5 sıralamasına göre yapılan araştırmada, 2017 yılında takımlarında görev alan kalecilerin oynadıkları maç sayıları ve yedikleri goller ise şöyle:

Almanya Ligi

Neuer (Bayern Münih) 9 maçta 4 gol, Peter Gulacsi (RB Leipzig) 9 maçta 13 gol, Roman Bürki (Borussia Dortmund) 8 maçta 7 gol, Oliver Baumann (Hoffenheim) 9 maçta 8 gol, Rune Jarstein (Herta Berlin) 9 maçta 14 gol

İtalya Ligi

Buffon (Juventus) 10 maçta 5 gol, Wojciech Szczesny (Roma) 11 maçta 8 gol, Pepe Reina (Napoli) 11 maçta 11 gol, Federico Marchetti (Lazio) 4 maçta 5 gol, Thomas Strakosha (Laizo) 7 maçta 4 gol, Samir Handanovic (İnter) 11 maçta 10 gol

İspanya Ligi

Keylor Navas (Real Madrid) 11 maçta 14 gol, Stegen (Barcelona) 12 maçta 9 gol, Sergio Rico (Sevilla) 12 maçta 13 gol, Jan Oblak (Atletico Madrid) 5 maçta 4 gol, Miguel Angel Moya (Atletico Madrid) 7 maçta 8 gol, Sergio Asenjo (Villarreal) 8 maçta 7 gol,

İngiltere Ligi

Thibaut Courtois (Chelsea) 9 maçta 8 gol, Hugo Lloris (Tottenham) 9 maçta 8 gol , Claudio Bravo (Manchester City) 3 maçta 6 gol, Willy Caballero (Manchester City) 6 maçta 2 gol, Simon Mignolet (Liverpoll) 10 maçta 13 gol, Gea (Manchester United) 8 maçta 4 gol,

Fransa Ligi

Danijel Subasic (Monaco) 11 maçta 6 gol, Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) 9 maçta 4 gol, Yoan Cardinale (Nice) 9 maçta 9 gol, Anthony Lopes (Lyon) 10 maçta 13 gol, Yohann Pele (Marseille) 11 maçta 18 gol

Türkiye Ligi

Fabri (Beşiktaş) 9 maçta 7 gol, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir) 9 maçta 9 gol, Muslera (Galatasaray) 9 maçta 12 gol, Volkan Demirel (Fenerbahçe) 5 maçta 7 gol, Fabiano 4 maçta 6 gol, Onur (Trabzonspor) 9 maçta 3 gol