Pınar Karşıyaka’yı yakan hakem hatası

Umana Reyer Venezia'nın bir pozisyonda bulduğu sayı öncesinde oyuncunun çizgiye basmasıyla hakem düdüğünü çaldı ancak sayı da İtalyan ekibine verildi!

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Umana Reyer Venezia’yı ilk yarısında 15 sayı öne geçtiği maçta 3 sayı farkla 74-71 yendi. Pınar Karşıyaka, 29 Mart’ta İtalya’da oynanacak rövanş için küçük de olsa avantaj yakaladı. Zorlu karşılaşma sırasında Umana Reyer Venezia’dan Melvin Ejim, bir ayağı çizgi dışındayken pota altında aldığı topu sayıya çevirmesi üzerine baş hakem bunu işaret etti. Ancak, hiç kimsenin işareti görmemesi ve ev sahibi takımın zamanında itiraz etmemesi üzerine bu sayının geçerli sayılınca Karşıyaka önemli avantajdan oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda çekişmeli geçen karşılaşmada ilk yarının bitimine 5 dakika 8 saniye kala yeşil-kırmızılı ekip 36-21 öndeyken Umana Reyerli Melvin Ejim, bir ayağı çizgi dışındayken pota altında aldığı topu sayıya çevirdi. Hırvat Başhakem Srdan Dozai, bu esnada oyuncunun dışarıdan geldiğini el işaretiyle açıkça göstererek topu Pınar Karşıyaka’ya verdi. Başhakem Dozai’nin sayıyı iptal etmesini masa hakemleri, oyuncular, teknik adamlar, tribündeki taraftarlar fark etmedi. Pınar Karşıyaka’da Petway pota altından oyunu başlatırken, masa hakemleri de sayıyı Umana Reyer lehine skor tabelasına yazdı. Çift maçlı eleminasyon usulüne göre oynanan seride, İtalyan ekibine çok kritik öneme sahip 2 sayılık avantaj sağlayan bu olayı karşılaşmayı televizyondan izleyen bir taraftarın uyarısıyla öğrenen KSK yöneticileri pozisyonu salonda FIBA yetkilileri ile izledikten sonra sayıya itiraz etti. Ancak yeşil-kırmızılıların itirazı, karşılaşma bitiminden itibaren 20 dakikalık yasal süre içinde yapılmadığı için geçerli sayılmadı.