Pool Bilardo milli takım ekibinden müjdeli haber

Onur Yıldırım 8 topta adını Avrupa Şampiyonası'nda son 32'ye yazdırdı.

Portekiz’in Albuferia kentinde gerçekleşen Avrupa Pool (cepli) Bilardo Şampiyonası’nda Onur Yıldırım 8 topta adını son 32’ye yazdırdı. 2 Nisan’a kadar sürecek şampiyonada Türkiye’yi temsil eden 6 isimden biri olan Yıldırım, dünyanın en iyi bilardocusu Niels Feijeni yenmeyi başardı.

TERMİNATÖRÜ DEVİRDİ

Defalarca Avrupa Şampiyonu olan ve son dünya şampiyonluğu apoleti bulunan Hollandalı Niels Feijeni’yi 8-6 yenerek büyük bir başarıya imza atan Onur Yıldırım 8 topta madalya için büyük bir engeli aştı. Feijeni Portekiz’deki bu turnuvada 14.1 topta dün Avrupa Şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Bu arada Eylül Kibaroğlu kadınlarda Türkiye’yi temsil eden tek isim olurken Slovak rakibine yenilerek 14.1 ve 10 topta madalya şansını kaybetti. 10 Top ve 14.1 disiplinlerinde yarışan Saki Kanatlar, Onur Yıldırım, Melih Dağaş, Cihangir Baran ve Mehmet Bakıcı elendiler. 8 toptaki bireysel mücadelelerin ardından milli takım maçları Cuma günü başlayacak.

Onur Yıldırım, Melih Dağaş ve Saki Kanatlar Milli Takımlar şampiyonasında takım halinde 10, 9 ve 8 top olmak üzere birer disiplinde Türkiye’ye madalya kazandırmak için yarışacaklar. 2’er galibiyet alan turu geçecek ve yeni rakibini bekleyecek. Milli takım kafilesinde Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Aslan da bulunuyor.