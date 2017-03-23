Ribery’yi Trabzonspor’a önerdiler

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta gelecek sezon mutlu sona ulaşacak takımı kurmak için çabalarken, menajerler Bayern Münih’in 33’lük yıldızı Ribery'yi bordo-mavililere önerdi.

Trabzonspor’da ligin ikinci yarısında yakalanan çıkış moralleri yükseltirken, bordo-mavili yönetim de kulübün 50. kuruluş yılı olan gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu da menajerlerin sık sık kulübün kapısını çalmasına neden oluyor.

Trabzonspor’da son olarak menajerler tarafından çok sürpriz bir isim önerildi. Bu isim ise bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Bayern Münih’in Fransız yıldızı Franck Ribery… Alman kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun maliyetini soran yönetim gelecek cevaba göre hareket edecek. Ribery bu sezon Bayern Münih’te 22 maça çıkıp 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.