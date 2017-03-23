Rıza Çalımbay: Kayserispor yolumuzu belirleyecek

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının önemli olduğunu belirterek, "O karşılaşma kritik önemli bir maç. Ligde yolumuzu çizecek, nereye gideceğimizi belirleyecek" dedi.

Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Son Beşiktaş karşılaşmasında stadyumu dolduran tüm taraftara teşekkür eden Çalımbay, bu büyük desteğe ve iyi oyuna rağmen Beşiktaş maçında golü bulamadıklarına üzgün olduklarını söyledi. Galatasaray, Çaykur Rize ve Beşiktaş karşılaşmalarındaki futboldan memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, “Taraftarımız da bu maçlarda sahadan mutlu ayrıldı. Bütün maçlarımızda sezon sonuna kadar aynı taraftarı görmek istiyoruz. Bu seneyi ilk 10 içinde bitirip önümüzdeki sezonda ise takımı daha iyi yere getirmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğinden hem içeride hem dışarıda mutluyuz. Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İçerideki 5 maçımızda aynı kalabalık taraftarımızı görmek istiyoruz” diye konuştu.

Kayserispor maçının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Çalımbay, “İzinli ve milli takıma giden arkadaşlarımız var. Cumartesi günü hazırlık maçı yapacağız. Bu maçta takımda az şans bulanarkadaşlarımızın hepsini oynatacağız. Şu ana kadar çizdiğimiz grafik çok iyi, önemli olan bunu devam ettirmek. Kayserispor çok kritik önemli bir maç, yolumuzu çizecek, nereye gideceğimiz belirleyecek” ifadelerine yer verdi. Diego'nun koşulara başladığını belirten Çalımbay, Kayserispor karşısında forma giyip giyemeyeceğinin pazartesi gününden sonra belli olacağını kaydetti.

“Yönetim toplanacak”

Eto'o'ya gelen somut bir transfer teklifi olmadığını ifade eden Çalımbay, “Bugün bir yönetim kurulu toplantısı olacak orada her şeyi konuşacağız. Kalan 9 maçımızı masaya yatıracağız. Şu anda Eto'o bizim futbolcumuz ve Antalya'da mutlu” dedi.

‘Eto'o'nun Beşiktaş karşılaşmasının sonunda oyundan alınınca su şişesine tekme atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna Çalımbay, “Olayı görmedim. Aynı hareketleri Beşiktaşlı Quaresma da yapıyor. Eto'o da oyundan çıkarken gol atmadığı için bu hareketi yapmış olabilir. Önemli bir şey değil, kendisi de özür diledi, kabul ettik. Eto'o'da neyin ne olduğunu biliyorum. Eto'o'yu uyardık. Onun üstüne gidip başka olay çıkarmaya gerek yok. Bu takım başarılı olduysa hep birlikte olduk. Ufak tefek şeyleri büyütmeye gerek yok” diye konuştu.

Çalımbay, cuma günü Antalya Stadyumu’nda Finlandiya ile karşılaşacak olan olan A Milli Takım’a da başarılar diledi.