Sneijder’den Hollanda krizi yorumu

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye ile ülkesi Hollanda arasında yaşanan krizi yorumladı. Türkiye'den gitmek yönünde bir düşüncesinin olmadığını söyleyen tecrübeli yıldız gerilen ilişkiler ile ilgili, "Haftaya her şey daha değişik olabilir" diye konuştu.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye ile Hollanda arasında yaşananlardan dolayı olumsuz bir şey yaşamadığı belirterek, bu yüzden takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Wesley Sneijder, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan olaylarla ilgili ülkesinde yayınlanan bir gazeteye açıklamalarda bulundu. Siyasetten uzak durmaya çalıştığını söyleyen Sneijder, “Türkiye’de yaşıyorum ama bu konu ile alakalı olumsuz hiç bir şeyle karşılaşmadım. Durumun biraz abartıldığını düşünüyorum. Hiç kimse bana bu konu ile alakalı gelip bir şey sormadı” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de çok mutluyum, sorun yaşamadım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda hakkında söylediklerinin kendisini rahatsız edip, etmediğinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, “Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ülkede yaşıyorum ve futbolcuyum. Bu konular bana çok uzak. Ben konsantremi futbola ve aileme veriyorum. Türkiye’de çok mutluyum, sorun yaşamadım” diye cevap verdi.

“Ayrılmayı düşünmüyorum”

‘Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimden dolayı Galatasaray'dan ayrılacak mısın?’ sorusuna 32 yaşındaki futbolcu, “Bu durumdan dolayı oynadığım takımı bırakıp başka bir takıma gitmeyi düşünmüyorum. Haftaya her şey daha değişik olabilir. Türkiye’den ayrılmayı düşünmüyorum” cevabını verdi.