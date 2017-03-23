Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Spor A.Ş.’nin organize ettiği gecede, Spor A.Ş.’nin adının da Spor İstanbul olarak değiştiği ilan edildi.

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