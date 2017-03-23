TGF Aday Hakem Kursu sona erdi

21-23 Mart tarihleri arasında yapılan TGF Aday Hakem Kursu, 22 hakem adayının katılımıylatamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 faaliyet takviminde yer alan TGF Aday Hakem Kursu Antalya Belek'te yapıldı. Sentido Zeynep Golf Hotel'de düzenlenen eğitim programına 22 hakem adayı katıldı.

Üç gün boyunca uluslararası hakem Alper Alp ve ulusal hakemler Ahmet Uluğ Atay ve Özgür Hacıbektaşoğlu'ndan eğitim alan adaylar, golf kurallarının bilgilendirilmesinin yanı sıra sahada gerçekleştirilen uygulamalı örnekler, video gösterimleri ve sunumlarla çalışmalarını tamamlayarak, kurs sonunda düzenlenen sınava katıldılar.

Sınavda başarılı olan adaylar, TGF tarafından yapılacak görevlendirmelerde aday hakem olarak görev alabilecekler.