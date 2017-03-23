Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tudor’dan Mario Mandzukic’e çağrı

Juventus’ta forma giyen ve Marsilya’nın da istediği Hırvat yıldız Mandzukic ile temasa geçen Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, “Burada el üstünde tutulursun. Kariyerinde zirve yaparsın” diyerek ikna çalışmalarına başladı.
08:2123 Mart 2017
0
Tudor’dan Mario Mandzukic’e çağrı

Galatasaray’da lige verilen milli arada Teknik Direktör Igor Tudor, yeni sezonun planlarını yapmaya başladı. Forvete mutlaka transfer yapılması gerektiğini düşünen Hırvat teknik adam, gözüne Juventus'ta forma giyen Mario Mandzukic'i kestirdi. Sarı-kırmızılıların hocası, vatandaşı olan golcü oyuncu ile temasa geçti ve sıkı pres yapmaya başladı. Tudor'un, Mandzukic'i “Taraftar seni burada el üstünde tutar. Galatasaray'da kariyerinde zirve yaparsın” ifadelerini kullanarak ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

23 Mart 2017 Ergin Ataman`dan Milliyet Spor Ödülleri`ne eleştiri Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği spor ödülleri töreninde 'yılın en iyi takımı' kategorisinde Beşiktaş'a ödül verilmesini eleştirdi. İlgili Haberi Oku

JUVENTUS İLE DE GÖRÜŞECEK

Sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan Mario Mandzukic'in sarı-kırmızılılara kazandırılması için Igor Tudor, kulüp bazında da etkin bir rol oynayacak. Genç hoca, eski kulübünden öncelikli olarak bonservis bedeli konusunda yardım isteyecek. Eğer bu durum İtalyanlar tarafından kabul görmezse bu kez de kiralanması konusunda bir yönetici gibi mesai yapacak. Mario Mandzukic, bu sezon Juventus'ta 36 maçta 7 gol 5 asist yaparken toplamda 2686 dakika sahada kaldı.

Etiketler
galatasaray Igor Tudor mario mandzukic
Son güncelleme: 08:22 | 23.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER