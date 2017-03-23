Tudor’dan Mario Mandzukic’e çağrı

Juventus’ta forma giyen ve Marsilya’nın da istediği Hırvat yıldız Mandzukic ile temasa geçen Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, “Burada el üstünde tutulursun. Kariyerinde zirve yaparsın” diyerek ikna çalışmalarına başladı.

Galatasaray’da lige verilen milli arada Teknik Direktör Igor Tudor, yeni sezonun planlarını yapmaya başladı. Forvete mutlaka transfer yapılması gerektiğini düşünen Hırvat teknik adam, gözüne Juventus'ta forma giyen Mario Mandzukic'i kestirdi. Sarı-kırmızılıların hocası, vatandaşı olan golcü oyuncu ile temasa geçti ve sıkı pres yapmaya başladı. Tudor'un, Mandzukic'i “Taraftar seni burada el üstünde tutar. Galatasaray'da kariyerinde zirve yaparsın” ifadelerini kullanarak ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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JUVENTUS İLE DE GÖRÜŞECEK

Sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan Mario Mandzukic'in sarı-kırmızılılara kazandırılması için Igor Tudor, kulüp bazında da etkin bir rol oynayacak. Genç hoca, eski kulübünden öncelikli olarak bonservis bedeli konusunda yardım isteyecek. Eğer bu durum İtalyanlar tarafından kabul görmezse bu kez de kiralanması konusunda bir yönetici gibi mesai yapacak. Mario Mandzukic, bu sezon Juventus'ta 36 maçta 7 gol 5 asist yaparken toplamda 2686 dakika sahada kaldı.