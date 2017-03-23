Türkiye 24 Mart’ı seviyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu beşinci maçında yarın Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak. Antalya Stadında saat 20.00'da başlayacak olan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ilki 1924 yılı sonuncusu ise 2012 yılı olmak üzere Finlandiya ile 13 maça çıktı. Bu maçların 4’ünü Türkiye, 6’sını Finlandiya kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Her iki takımda bu maçlarda toplam 20’şer gol kaydetti. Her iki ülkenin oynadığı toplam 13 maçın 4’ü resmi maçtı ve rakip Finlandiya bu 4 resmi maçtan 3 galibiyet ile ayrıldı. Türkiye ise resmi maçlarda rakibine karşı 1 galibiyet aldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, daha önce Finlandiya’ya karşı 3 maçta A Milli Takımın başında sahaya çıktı. Terim bu 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Finlandiya’ya karşı son maçımız ise 2012 yılında özel maçta oldu. Avusturya’da oynanan özel karşılaşmayı Abdullah Avcı yönetimindeki A Milliler 3-2 kaybetti.

546. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yapacağı maçla 546. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 287’si resmi, 258’i özel maç olmak üzere geride kalan 545 maçta biri hükmen olmak üzere 205 galibiyet, 126 beraberlik ve 214 de mağlubiyet aldı. Milliler bu maçlarda toplam 715 gol atarken, kalesinde 792 gol gördü. A Milli Takım bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımı ile karşılaştı. Milliler 545 maçın 467’sini Avrupalılar, 30’unu Asyalılarla, 23’ünü Amerika kıtası ülkeleri, 22’sini Afrika ülkeleri ve 3’ünü de Okyanusya ekipleri ile mücadele etti.

FATİH TERİM İLE 132. SINAV

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu beşinci maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki 132. maçına çıkacak. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 131 maçta biri hükmen olmak üzere 67 galibiyet, 32 beraberlik ve 32 de mağlubiyet aldı. Terim yönetiminde 3’ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 196 gol atan Türkiye kalesinde ise 137 gol gördü.

24 MART’TA HİÇ KAYBETMEDİK

Milli Takımımız, Finlandiya ile karşı karşıya geleceği 24 Mart gününde geçmişte oynadığı üç maçta da yenilgi yüzü görmedi. Ay-yıldızlılar, 24 Mart’ta oynadıkları üç maçtan iki galibiyet, bir de beraberlikle ayrıldı. İlk 24 maçında 2001’de İstanbul’da Slovakya ile berabere kalan milliler, 2007’de Atina’da Yunanistan’ı 4-1’le skor ile mağlup etti, 2016’da da Antalya’da İsveç’i 2-1 yendi.