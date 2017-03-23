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Van Persie dünyadan koptu!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Robin van Persie'nin tesislerdeki tutumu takım da rahatsızlığa sebep oluyor.
08:2623 Mart 2017
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Van Persie dünyadan koptu!

Fenerbahçe'nin, 2 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği Hollandalı futbolcunun, tesislerde bulunduğu süre içerisinde takındığı tavır, takım arkadaşları arasında rahatsızlığa neden oluyor.

Robin van Persie'nin hal ve hareketleri, takım arkadaşları tarafından hiç tasvip edilmiyor. Tesislere sessiz bir şekilde giden Hollandalı futbolcu, işi bitene kadar da takım arkadaşları ile hiç konuşmuyor. Tecrübeli golcünün takındığı bu tavır ise Fenerbahçeli oyuncular arasında rahatsızlığa neden oldu. Ağrıları gerekçesiyle 2 gündür idmanlara çıkmayan RVP, dün takımla birlikte çalıştı.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Robin van Persie için Fenerbahçe yönetimi, istediği bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertliler, menajerinden kendisine kulüp bulması istenen Hollandalı yıldızın bonservis bedeli için 2 milyon Euro talep ediyor. Fener yönetimi, RVP'yi satarak yıllık 6 milyon Euro'yu bulan ücretinden kurtulmayı ve maaş bütçesinde de yer açmayı hedefliyor.

FERNANDAO TABURCU OLDU

ATİKER Konyaspor maçında sol kolu kırılan ve ameliyat olan Fernandao, dün hastaneden taburcu oldu, evinde dinlenmeye çekildi. Sağlık heyeti, Brezilyalı golcünün rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek.

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Fenerbahçe Robin van Persie
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