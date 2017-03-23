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Velimir Perasovic: Maçı kazanmayı hak ettik

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Final Four'a gidene kadar savaşacağız" dedi.
23:2023 Mart 2017
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Velimir Perasovic: Maçı kazanmayı hak ettik

Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi 80-77’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Perasovic, “Bence bugünkü sonuç çok güzeldi. Play-off  turuna kalmak genel olarak çok büyük bir başarı. Sezonun başından beri çok savaştık ama bu bizi durduracak bir şey değil Final Four’a gidene kadar savaşacağız. Maçın 33-35 dakikasında iyi oynadık ancak son çeyrekte Fenerbahçe iyi kararlar verdi ve sert oynadı. Bu noktada biz duygularımız ile oynadık diyebilirim. Ama bence biz bu maçı kazanmayı hak ettik ve sonunda da hak ettiğimizi aldık diye düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler
anadolu efes Fenerbahçe perasovic Velimir Perasovic
Son güncelleme: 23:21 | 23.03.2017
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