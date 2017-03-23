Yine Mario Gomez yine Beşiktaş ve yeni umutlar…

Lig sonunda Aboubakar’la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, Mario Gomez’in peşine düştü. Wolfsburg’la küme düşmeme mücadelesi veren 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki, ‘Takım ilk 6’ya giremezse serbest kalır’ maddesine göz diken Siyah-Beyazlılar, yıldız ismi Haziran’da bedavaya geri getirmeyi hedefliyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde olan Beşiktaş, başarıyı sürekli hale getirmek için gelecek dönemin transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın inişli-çıkışlı form grafiğine ek olarak forma giydiği son 2 maçta kırmızı kart görerek sabırları taşırması sonrasında sezon sonunda Kamerunlu isimle yollarını ayırmayı planlayan yönetim, forvet hattı için hedefine tanıdık bir ismi aldı. Geçen dönem Fiorentina'dan kiralık olarak takıma kazandırılan ve 7 yıl sonra elde edilen lig şampiyonluğuna 26 gollük katkı yaptıktan sonra Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayıran Mario Gomez, forvet transferi konusunda listeye tepeden girdi.

TERÖR BAHANESİYLE GİTTİ AMA…

Fiorentina'da geçirdiği 2 kötü sezonun ardından Beşiktaş'ta yeniden hayat bulan 31 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'daki performansı sonrasında Almanya Milli Takımı'nın Euro 2016 kadrosunda yer almıştı. Dev turnuvanın ardından o dönem Türkiye'de yaşanan terör olaylarını bahane ederek Wolfsburg'a geçiş yapan tecrübeli oyuncu, Yeşil-Beyazlılar'la büyük bir düşüş içerisinde bulunuyor. 19 takımlı Almanya Bundesliga'da 15. sırada yer alan Wolfsburg, sezonu ilk 6 içerisinde yani Avrupa Kupaları potasında tamamlayamazsa Gomez, sözleşmesindeki özel madde sebebiyle serbest kalacak.

YENİ HEDEFLER İÇİN YİNE BEŞİKTAŞ

Geçen hafta Alman basınına yaptığı açıklamada, “Milli takım ile Rusya'da 2018 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak istiyorum. Dünya Kupası'nın milli takıma veda turnuvam olmasını hedefliyorum” sözlerini sarf eden Gomez'in, kulübünün kötü gidişatını göz önünde bulunarak bu hayalini gerçekleştirmek için yine Siyah-Beyazlılar'a sıcak bakabileceği konuşuluyor. Fiorentina'da forma giydiği dönemde Almanya Milli Takımı'nın Euro 2016 kadrosunda yer almak için Beşiktaş'a transfer olmayı kabul eden Gomez'in, benzer hedef için Kartal'ın ilgisine olumlu yanıt verebileceği bildirildi.

Alman futbolcu, geçen sezon Siyah- Beyazlılar'da 44 maça çıkıp 28 kez rakip filelerini havalandırmıştı. Bu gollerin 26'sını Süper Lig'de atan Gomez, Kartal'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu.

ORMAN: KAPIMIZ AÇIK

Başkan Fikret Orman, Mario Gomez'le ilgili olarak yakın dönemde yaptığı açıklamada tecrübeli isme olumlu mesaj göndermişti. Orman, “Mario Gomez'le Beşiktaş taraftarının gönül bağı var. Bizde önemli işler başardı. Başarılı olmasını isterim. Ona kapımız her zaman açık. Belki ilerleyen dönemde yollarımız yine kesişebilir” ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu da Alman basınında çıkan son açıklamasında, “Beşiktaş'tan iyi anılarla ayrıldım” sözlerini sarf etmişti.

BONSERVİS KRİZİ BEKLEMEDE

Mario Gomez'i kiraladığı dönemde sözleşmesine, ‘Eğer gelecek dönem başka bir takımla anlaşırsa Fiorentina, bonservisin yarısını Beşiktaş'a öder' maddesini koyduran yönetim, yıldız ismin Wolfsburg'a transferi sonrasında gelecek parayı beklemeye başlamıştı. Almanya basınında 7 milyon Euro civarında olduğu açıklanmasına rağmen Fiorentina'dan, ‘Transfer, 1.1 milyon Euro'ya gerçekleşti' açıklaması sonrasında 550 bin Euro'luk bir ödeme yapılmasının ardından Beşiktaş, 2 kulüpten transferin resmi belgelerini talep etmiş ancak sonuç alamamıştı. Bu duruma rağmen anlaşmazlığı uluslararası kurumlara bildirmeyen yönetimin, transfer ihtimali sebebiyle böyle bir tavır takındığı belirtiliyor.