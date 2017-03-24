Abdullah Ercan: Başaracağımıza inanıyorum

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, "İki misyonumuz var. Birincisi yarışmak, bir diğeri ise A Milli Futbol Takımı'na oyuncu vermek" dedi.

Hazırlık maçında Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ile Ukrayna Ümit Milli Futbol Takımı karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

“Başaracağımıza inanıyorum”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ercan, “Ümit milli takım seviyesinde topa sahip olmak ve daha çok atak yapmak zorundayız. İki misyonumuz var. Birincisi yarışmak, bir diğeri ise A Milli Futbol Takımı’na oyuncu vermek. Şu ana kadar bunu başarıyla götürdük. Bu grupta da yeni arkadaşların katılımıyla birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. ifadelerini kullandı.

“Faydalarını göreceğiz”

Abdullah Ercan, “İki sezondur kıl payı kaçırdığımız Avrupa Şampiyonası’na bu sefer gitmek istiyoruz. Yabancı kuralı çok çabuk değiştirilmek için koyulmaz. Bunun için bir süreç gerekiyor. O kural koyulurken Avrupa’ya gidecek genç oyuncuların önünü açmak için konulmuştu. Biraz zaman tanınması gerekiyor. Yabancı kuralının çok çabuk değiştirilmesini doğru bulmuyorum. Zamanla biz de kuralın faydalarını göreceğiz diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.