Adanaspor’da hedef seri puanlar

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda mücadele edeceği Galatasaray maçını kazanarak, seri puanlar almayı hedefliyor.

Adanaspor, milli takım arasını iyi değerlendirmek istiyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde, Yardımcı Antrenör Ersin Aka yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular dayanıklılık antrenmanı yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyun oynayan Adanaspor, 60 dakika süren antrenman taktik oyun ile sonlandırdı. Adanaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 25 Mart Cumartesi günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Renan Foguinho: “Sıkı çalışıyoruz”

Adanaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Foguinho, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Akhisar Belediyespor maçında alınan 3 puanın takımı ateşlediğini vurgulayan tecrübeli orta saha oyuncusu Foguinho, şu şekilde konuştu:

”Sıkı bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Lige verilen arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Akhisar Belediyespor karşısında aldığımız 3 puan bize çok iyi geldi. Ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçına çok iyi konsantre olacağız. İstanbul'a puan ve puanlar almak için gideceğiz. Tek hedefimiz Adanaspor'u lig'de hak ettiği yerde tutmak” dedi.