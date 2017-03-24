Akkuş Belediyespor’dan büyük başarı

Voleybol’da Ordu’ya temsil eden Akkuş Belediyespor, Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi Play-Off final müsabakalarını yenilgisiz tamamlayarak Türkiye Voleybol 1. Ligi'ne yükseldi. Akkuş Belediyespor şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinde aldı.

3 yıl önce voleybol branşında faaliyetlerine başlayan Akkuş Belediyespor, Ankara’da 3 gün devam eden Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi Play-Off final müsabakalarındabüyük bir başarıya imza atarak Play-Off’larda yenilgisiz şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi. Akkuş Belediye Voleybol takımı 3 yıl içerisinde iki yıl üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e yükselme başarısı elde etti. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “Sezon başında kendimize 1. lige çıkma hedefi koymuştuk, bugün bu hedefimizi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan takımımıza ve desteklerini ilk günden buyana esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğumuz tüm Ordu’ya ve Akkuş’a armağan olsun. Artık yeni hedefler bizi bekliyor” dedi.