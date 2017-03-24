Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek’e Dünya Kupası’nda görev

FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında pazar günü oynanacak müsabakalarda görevlendirildi.

Hüseyin Göçek, 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Norveç arasındaki karşılaşmayı yönetecek. 26 Mart Pazar günü Windsor Park Stadyumu’nda TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Ali Palabıyık ise F Grubu'nda oynanacak Malta-Slovakya mücadelesini yönetecek. Malta’nın Ta’ Qali şehrindeki National Stadyumu’nda TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler de dördüncü hakem olarak görev yapacak.