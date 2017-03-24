Altay cezaya tepkili

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup takımı Altay'ın Sportif Direktörü Özden Töraydın, geçen hafta takımının İzmir'de oynadığı Kocaelispor maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), "Hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi" yüzünden kendisine verdiği 75 gün hak mahrumiyeti ve 8500 TL para cezasına Tahkim Kurulu'na itiraz edileceğini söyledi.

Hakemin zirveyi yakından ilgilendiren maçın kaderiyle oynadığını öne süren Töraydın, “Hakemlere herhangi bir kötü söz söylemedim, hakaret etmedim. Fiili bir hareketim de olmadı” dedi. Müsabakadan sonra gözlemcilerle birlikte hakemlere tartışmalı pozisyonları videodan izlettiklerini belirten Töraydın, daha sonra şunları söyledi:

“Ankara Demirspor, Kütahyaspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında penaltı kararları, hep aleyhimize oldu. Federasyon yetkilileri bile, Kocaelispor müsabakasının 2’nci yarısında hakemin hatalı kararlar verdiğini söylüyor. Birçok deplasmanda bizlere ve hakemlere yönelik, psikolojik baskı, hatta şiddetle karşılaştık. İzmir’de bu gibi şeyler asla yaşanmadı. En ufak tepkimiz ağır biçimde cezalandırılıyor. Kulüp olarak gerekli itirazı yapacağız.”