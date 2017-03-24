Aynaya baksınlar

Mecit Demir yazdı...

Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Töre, Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu, Muammer Yıldırım, Hasan Ali Kaldırım, Yalçın Ayhan, Tolga Ciğerci, Mehmet Batdal, Yasin Öztekin, Ozan Tufan, Mevlüt Erdinç, Hakan Balta, Ahmet Oğuz, Nuri Şahin.

Fatih Terim tarafından daha önceki 4 grup maçının kadrosunda yer alıp da Finlandiya karşılaşması için davet almayan oyuncuların listesi bu…

Burak, Caner, Gökhan ve Serdar sakat. Hakan Çalhanoğlu cezalı. Diğerleri ise tercihen davet edilmedi.

Yani diyor ki Terim, “Formda olan, hak eden her futbolcuya milli takımın kapıları açıktır.” Bir dönem takımlarında forma giymeyen isimleri oynattığı için eleştirilen Terim, bu kez formda gördüğü oyuncularla yola devam etmeyi tercih etti. Evet, istikrar başarıyı getirir ancak yukarıda ismini zikrettiğimiz oyuncuların kendi kulüplerinde ne kadar istikrarlı olduğunu görmemiz gerekiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın daha şubat ayında şampiyonluk yarışına havlu atmasının milli takım rotasyonunu etkilediği çok açık.

Finlandiya gibi fizik gücünü ön planda tutan bir takımı, teknik oyuncularıyla mat etmeyi planlıyor Fatih hoca. Zaten ilk iki şansının sürmesi için başka şansı da yok millilerin.