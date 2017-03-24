Bakan Kılıç: Gelecek için ümitliyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Finlandiya maçından sonra yaptığı açıklamada, “İyi oynadık, istekliydik, güzel bir futbol sergilendi. Dolayısıyla gelecek için ümitliyiz. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki beşinci maçında Antalya'da Finlandiya ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı mücadeleyi 2-0 kazanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Tabii ki iyi bir avantaj yakalamak üzereyiz. Bu akşamki maçların da sonucuna göre grupta işler daha bir şekillenecek. İyi oynadık, istekliydik, güzel bir futbol sergilendi. Dolayısıyla gelecek için ümitliyiz. İyi olacağını düşünüyoruz ve önümüzdeki maçları da inşallah daha yoğun bir şekilde hazırlanarak oradan sonra yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

“Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz”

Finlandiya karşısında iyi bir futbol oynandığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla çok güzel bir maç oldu. Tüm futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teknik kadromuzu, hocamızı, TFF Başkanımızı ve tüm federasyonu tebrik ediyorum. Buraya gelip de stadyumu hınca hınç dolduran tüm Antalyalı futbol severlere teşekkür ediyorum. Tabii ki iyi bir avantaj yakalamak üzereyiz. Bu akşamki maçların da sonucuna göre grupta işler daha bir şekillenecek. İyi oynadık, istekliydik, güzel bir futbol sergilendi. Dolayısıyla gelecek için ümitliyiz. İyi olacağını düşünüyoruz ve önümüzdeki maçları da inşallah daha yoğun bir şekilde hazırlanarak oradan sonra yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

“2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için en kuvvetli adayız”

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığıyla ilgili sorulan soruya ise Bakan Kılıç, “2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için biz en kuvvetli adayız. Ben bunu daha önce de dile getirdim. Türkiye'de 2002 yılından sonra yapılmış olan alt yapı yatırımlarıyla, Türkiye'miz gerçekten bu tip organizasyonu çok rahatlıkla yapabilecek seviyeye ulaşmış durumdadır. Stadyumlarımız olsun, alt yapımız olsun her şeyimizle dört dörtlük hazırız. Bu anlamda da en kuvvetli aday biziz. Çok iyi bir sonuçla sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Önümüzde bir yıl var. Yoğun bir lobi faaliyetiyle, federasyonumuzla beraber burada en iyi çalışmayı yapacağız. En iyi hazırlığı yapacağız ve bir sene sonra Türkiye inşallah 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandıracağız diye düşünüyoruz” diye konuştu.