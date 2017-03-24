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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
15:1924 Mart 2017
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Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş, ligde oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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beşikaş
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