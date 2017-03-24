Beşiktaş’a süper bücür

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak’ın Brezilya çıkarmasındaki ilk durağı Palmeiras olacak. Güneş, 1.66 boyundaki orta saha oyuncu Dudu için onayı verdi. Metin Albayrak, bugünden itibaren Brezilyalı yöneticilerle görüşmelere başlayacak

Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına Brezilya'dan başladı. Sezon başından beri siyah-beyazlıların takibinde olan Brezilya'nın son şampiyonu Palmeiras'ın 25 yaşındaki yıldızı Dudu için ilk temas sağlanıyor. Yönetici Metin Albayrak, yeşilbeyazlı kulübün yöneticilerinden randevu talep etti ve bugün Beşiktaş'ın 1.66 boyundaki yıldız ile resmi girişimler başlayacak. Dudu, geçen sezonki performansıyla A Mili Takım'a kadar yükseldi ve dün Uruguay maçının kadrosunda da kendisine yer buldu.

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Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ve hızlı futboluyla rakip savunmalara zor anlar yaşatan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in de beğendiği isimler arasında yer alıyor. Güneş'in istediği özelliklere sahip olan Dudu, siyah-beyazlıların tam aradığı bir yıldız. Kartal, kulübüyle 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı'yı, 5 milyon Euro civarında bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Dudu, 2011-2014 yılları arasında Dinamo Kiev forması giymiş ancak beklenen performansı sergileyememişti.