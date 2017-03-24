Galatasaray camiası markasına yakışır projeler üretilip kimseye muhtaç edilmeden, kimseye biat edilmeden yönetildiği zaman hak ettiğini yaşadığını düşünüyor, mutlu oluyor. Dursun Özbek döneminde ise şöyle bir söylem üretildi: “Başkanlığı bırakamam bırakırsam devlet ile yaptığımız anlaşmalar zarar görür.” Devlet anlaşmayı Galatasaray ile mi yaptı? Dursun Özbek ile mi yaptı?

Yani siyaset Galatasaray'ın 6 sene önce sözleşmeler ve mahkeme kararları ile almaya hak kazandığı stat üst hakkını Dursun Özbek olduğu için mi veriyor? Yani bundan önceki başkanlar ve yönetimler siyasetin hoşuna giden şekilde davranmadı. Dursun Özbek siyasetin istediği gibi davrandı ve Galatasaray devletin kanunlarıyla hak ettiğini böyle aldı. Kestirmeden söyleyeyim geçmiş başkanlar biat kültürüne uymadı; Dursun Özbek, proje üretip kimseye boyun eğmeden temsil yapmak yerine kendisinden istenen Florya ve Riva projelerini hayata geçirerek biat kültürüne ayak uydurdu ve Galatasaray resmen hak ettiklerine biat ederek ulaştı.

Bunları ben üretmiyorum başkanın söylemlerinin ortaya çıkardığı tablo bu. Bana kalsa devleti, yönetmek için milletinden yetki alan siyaset adamına göre hüküm vermez kanunlara göre hüküm verir. Yani ben başkanın, ‘Gidersem, işler yarım kalır' düşüncesine katılmıyorum. Sonuç olarak, Dursun Özbek Galatasaray'ı yüz yıldır dimdik ayakta tutan Tevfik Fikret'in, “Kimseden bir fayda ummam ben, dilenmem kol kanat; kendi gök kubbemde kendim gezginim.

Bir eğik baş, boyunduruktan ağırdır boynuma; fikri hür, vicdanı hür Galatasaraylıyım” duruşunu biat kültürüne tercih etmeyi zafer kazanan komutan gururu ile mi anlatacak camiasına? Bu tabloya göre Dursun Özbek'in liderlik duruşunu özetlersek, kulüp içindeki statükoya tam bağlılık, siyasete direkt teslimiyet, her branşta mali olarak full zarar ve sportif anlamda bütün şubelerde dibe vuruş. Eğer genel kurul üyeleri böyle bir başkanlık duruşunu geçmişlerine ve kendilerine yakıştırıyorlarsa o zaman gönül rahatlığı ile ellerini destek vermek için kaldırıp beraberinde ayakta alkışlayabilirler.