Bogdanovic’in dönüşü yetmedi

Fatih SÖYLEMEZOĞLU yazdı...

Fenerbahçe, kısa oyunculardaki eksiğini içerden uzunlarla kapatmak istemesine rağmen Efes'in savunma direnci karşısında hücumda organize olamayarak ilk 5 dakikada 6 sayıda kaldı.

Efes, sezon başından beri her geçen gün takım performansını yükselterek geldiği maçta, süratli oynayarak sonuca gitmeyi düşünürken, Dixon'ın başına Doğuş'u dikti, rakibinin eksik olduğu alanda kuracağı baskı ile netice almaya çalıştı. Savunmada olduğu kadar hücumda da olağanüstü işler yapan Doğuş enerjisi ile ilk yarıyı domine etti. Heurtel'in oyunda olduğu anlarda Doğuş bench'te oturunca Efes hücumda aksarken savunmada da Dixon'ı durduramadıkları için Fenerbahçe oyunda kalmaya devam etti. Kaptan Melih de sorumluluk aldığında neler yapabileceğini herkese gösterdi.

3. periyotta oyuna yeniden giren Doğuş'un baskısından Dixon'ı yıpratmadan çıkarmak isteyen Fenerbahçe topu ön sahaya Nunnally ve Bogdanovic ile getirdi. Ancak bu, hücum organizasyonlarının gecikmesine ve acele atışlara neden oldu. Vesely ve Antic'in ekstra kötü oyunları ve Bogdanovic'in katkısı yeterli olmadı ve 3. periyodu 11 sayı ile Efes önde bitirdi. 4. periyotta Efes'i yakalayan Fenerbahçe son topları kullanamayınca maçı Efes kazandı ve play-off vizesi aldı.

Maç boyu Başkan Aziz Yıldırım'a galiz küfürler eden Fenerbahçeli bir grup seyirciye müdahale etmeyerek görevi ihmal suçu işleyen güvenlik görevlilerinin yanı sıra Türkçe bilmedikleri için bu duruma müdahale edemeyen hakemler konusunda da Euroleague yönetiminin çözüm üretmesi gerekli. Ayrıca Euroleague seviyesinin çok altında olan hakem üçlüsünü bu maça atayan Mr. Stokes'un, onlarca hata karşısında ne yapacağını merakla bekliyorum.