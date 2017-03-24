Burak Yılmaz: Galatasaray’a ya da Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorum

Futbol hayatını Çin'in Bejing Guoan takımında sürdüren Milli futbolcu Burak Yılmaz, sakatlığı, Türkiye'ye olası transferi ve Milli Takım konusunda açıklamalarda bulundu. Ntvspor'a konuşan Burak, kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Trabzonspor ve Galatasaray’da gol krallıkları yaşayan ve birçok rekora imza atan Burak Yılmaz, son zamanlarda çıkan transfer iddialarını değerlendirdi. Galatasaray ve Trabzonspor iddialarının doğru olmadığını belirten başarılı oyuncu, “Sürekli transfer konuşmak benim şu an oynadığım kulübüme haksızlık olur. Benim mutlu olmam için her şeyi yapıyorlar. Türkiye’ye şu an için dönmeyi düşünmüyorum” dedi.

Ntvspor’a konuşan Burak Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“Finlandiya kolay maç değil”

Şu ana kadar iki maç oynadım. İki antrenman yapabildim. Küçük de bir operasyon geçirdim ama şu an iyiyim en yakın zamanda sahalara döneceğim. Finlandiya maçı için ‘Kolay’ deniyor ama ben bu seviyelerde kolay maç görmedim. Bizim takımımız çok iyi ve potansiyeli olan oyunculara sahip. Formada iki forvetimiz var. Cenk ve Enes…

“Milli Takım başka bir yer”

Ne kadar üst seviyelerde oynasan da, Milli Takım bambaşka bir şeydir. Burada duygularınla, tüm benliğinle oynarsın. Ben sağlığım iyi olduğu sürece Milli Takım’a katkı evrmek isterim ama benim yokluğum da takımı çok fazla etkilemeyecektir. Ben de oynayacakmışım gibi maçı bekliyorum.

“Gol atmak ketçap gibi…”

Ben her zaman gol atmak isterim. Bir santrfor için gol su gibi ekmek gibi hatta ketçap gibi… Sıktıkça daha çok gelir. Amacım tabii ki her maç atabildiğim kadar gol atabilmek…

“Dönmeyi düşünmüyorum”

Sürekli transfer konuşup, Çin’deki takımımı rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü onlar beni mutlu etmek için her şeyi yapıyorlar. Şu anda dönmeyi düşünmüyorum, tamamen takımıma konsantre olmuş durumdayım.

“Fenerbahçe’deki arkadaşlarım da dahil herkesle görüşüyorum”

Benim insani ilişkilerim iyidir. Başkan Muharrem Usta’yla, Ahmet Çubukçu’yla irtibatım var… Gerek Fenerbahçe’deki arkadaşlarım olsun, Şenol Güneş olsun, hala hepsiyle görüşüyorum. Beşiktaş’ın Avrupa’daki ilerleyişini takip ediyorum ama Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncem dediğim gibi yok.

“Igor Tudor hakkında yorum yapmak bana düşmez”

Galatasaray’daki teknik direktör değişimi teknik bir karar. Bunun hakkında konuşmak yorum yapmak bana yakışmaz. ‘Tudor’a zaman verilmesi gerekir’ demek bana düşmez ama zamana da ihtiyacı olacaktır. 3 maçta 3 galibiyet alsa çok iyi, 3 mağlubiyet alsa çok kötü hoca olmaz kimse…

Türkiye’de en çok kızlarımı özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Ama hayat anlamında mutluyum. Futbolun dili her yerde aynı. Orada da gol atınca seviniyorum, atamayınca üzülüyorum.

“Arda benim kardeşim”

Arda benim kardeşim. Ondan bir tane daha ne zaman gelir bilinmez. Umarım Allah her zaman onun gönlüne göre verir. Türkiye’deki herkese, arkadaşlarıma başarılar diliyorum.