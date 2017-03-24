Bursalı doktor dünya şampiyonu oldu

Nilüfer Belediyespor formasıyla yarışan veteran atlet Dr. Murat Kaçar, ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanarak, İstiklal Marşı’nı Güney Kore’deki şampiyonada dinletti.

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar'dan gurur verici bir haber Güney Kore'den geldi. Başarıdan başarıya koşan atlet, madalyalarına bir yenisini daha eklerken, ilk Dünya Şampiyonluğunun sevincini ve İstiklâl Marşı'nı Güney Kore'de dinletmenin gururunu yaşattı.

Başarılı atlet, Güney Kore’nin Daegu kentinde yapılan 7. Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 70 yaş kategorisinde 60 metre engellide kürsü için koştu. Rakiplerini geride bırakarak, 10,45'lik derecesiyle ipi göğüsleyen Dr. Murat Kaçar, Dünya Şampiyonu olarak başarısını bir çıta daha yükseltti.

Sayısız Avrupa şampiyonluklarından sonra, İstiklal Marşı'nı binlerce kilometre öteden yankılatmanın sevincini yaşayan Dr. Murat Kaçar, “Yaklaşık 35 yıldır koşuyorum ve şampiyonalara katılıyorum. Şimdiye dek sayısız Avrupa şampiyonluğumun yanı sıra Dünya İkinciliğiyle yetiniyordum. Ama bu kez ezeli rakibim Slovak Beliansky'yi göğüs farkıyla yendim ve Dünya Şampiyonu ben oldum. Dünya şampiyonalarında yalnızca birinci olan sporcunun milli marşı çalınıyor ve herkes ayakta dinliyor. İstiklâl Marşı'nı Güney Kore halkına dinletmiş olmaktan büyük gurur duydum” sözleriyle duygularını ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Dr. Murat Kaçar'ın şimdiye kadar her zaman başarılarıyla Nilüfer Belediyespor'a güç verdiğini belirtti.

Dünya Şampiyonluğu için Dr. Kaçar'ı yürekten kutladığını belirten Bozbey, “Atletimiz bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Sporun kenti Nilüfer'e yaptığı katkı ve aldığı madalyalarla bizleri her zaman gururlandıran Dr. Kaçar'ın Dünya Şampiyonluğu hem kentimiz hem ülkemiz için önemli bir başarıdır” dedi.

Güney Kore’nin Daegu kentinde yapılan 7. Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 73 ülkeden 3144'ü erkek, 1180'i kadın toplam 4324 Master sporcu yarıştı. Türkiye 8 erkek, 1 kadın sporcuyla temsil edildi. Türkiye, şampiyonadan erkeklerde 3 altın, kadınlarda 1 bronz madalyayla döndü.